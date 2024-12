Aufregung kurz vor Silvester. Wegen einer Bombendrohung wird das Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna evakuiert. Spezialkräfte der Polizei rücken an.

Bombendrohung gegen Einkaufszentrum in Brehna: Halle Leipzig The Style Outlets wird evakuiert

Brehna/MZ. - Gegen das Center „Halle Leipzig The Style Outlets“ in Brehna hat es am Montagmorgen, 30. Dezember, eine Bombendrohung gegeben. Die Polizei hat daraufhin das Gelände weiträumig abgesperrt. Das mit vielen Kunden gefüllte Outlet wurde evakuiert.

Die Bombendrohung ging nach MZ-Informationen per E-Mail bei der Bundespolizei in Halle ein. „Die Kollegen haben die Mail an uns weitergeleitet“, sagt Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Daraufhin habe man am Vormittag entschieden, das gesamte Center zu evakuieren. Die Polizei hat gemeinsam mit dem Centermanagement die zahlreichen Kunden aus dem Outlet gebracht und zu ihren Autos geleitet.

Gleichzeitig wurde das Gelände weiträumig abgesperrt. Wer von der Autobahn zum Outlet wollte, wurde bereits an der Zufahrt von der Polizei weitergeleitet. „Zudem haben wir Spürhunde angefordert, die im Outlet zum Einsatz kommen werden“, erklärte Wendland weiter. Eine konkrete Forderung sei in der sehr knapp formulierten Bombendrohung nicht erhoben worden.

„Aber die Sicherheit der Bürger hat absoluten Vorrang. Deshalb wird nun das Center durchsucht“, so die Sprecherin. Genaue Zahlen, wieviele Kunden zum Zeitpunkt der Evakuierung auf Shoppingtour waren, gibt es derzeit noch nicht. Doch das Outlet war gut besucht, da viele Menschen aus der Region den Tag vor Silvester zum Einkaufen nutzen wollten.