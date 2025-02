2027 wird Bobbaus Wasserturm 100 Jahre alt. Der Ort will das zusammen mit der nachgeholten 650-Jahr-Feier vom Jahr 2020 begehen und dafür die Finanzmittel aus der Stadtkasse verdoppeln. Doch diese Regelung wurde erst Jahre nach dem Jubiläumsdatum beschlossen. Nun gibt es Streit.

Bobbau will nach sieben Jahren Ortsjubiläum nachfeiern - Darf es dafür die Fest-Summe verdoppeln?

Blick aus dem Wasserturm: Bobbau will in zwei Jahren seine 650-Jahr-Feier aus dem Jahr 2020 nachholen. Im selben jahr wird der Wasserturm 100 Jahre alt.

Bobbau/MZ. - Bobbau will 2027 das hundertjährige Bestehen des Wasserturms und zugleich die 650-Jahr-Feier der Kommune zelebrieren. Doch um die dafür zur Verfügung stehende Geldsumme gibt es Streit. Denn Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU) will einen Stadtratsbeschluss, dass die dafür eingesetzten Brauchtumsmittel von 12.500 Euro durch die Stadt verdoppelt werden. Doch geht das in diesem Fall überhaupt?