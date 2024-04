„Halt - stop!“ Der BMX-Fahrer Chris Böhm übt in Rollenspielen mit Grundschülern das richtige Verhalten bei Mobbing. An seiner Seite ist TikToker „Streichbruder“ (r.)

Sandersdorf/MZ. - Die Augen leuchten, die Münder stehen staunend offen, der Jubel ist ohrenbetäubend. Mädchen und Jungen der Grundschule Sandersdorf erleben am Montag in der Mehrzweckhalle den BMX-Star Chris Böhm. Doch der mehrfache Weltrekordler zeigt nicht nur irre Figuren mit seinem BMX-Rad und gibt Autogramme.

Star mit Botschaft

Der aus Bitterfeld stammende Sportler und Social-Media-Akteur mit weltweiter Fanbasis ist mit einem Herzensanliegen in seine Heimat gekommen: Er will die Schüler gegen Mobbing sensibilisieren und trainiert mit ihnen, wie sie sich in solch einem Fall verhalten. Unter dem Motto „Wir setzen ein Zeichen“ sollen Kinder gestützt und gestärkt werden. 2023 war der 40-Jährige mit dem Anti-Mobbing-Training in der Bitterfelder Anhaltschule, wo er einst selber lernte. Nun hat Lehrerin Katrin Schreiber ihn nach Sandersdorf geholt. „Wir haben im ersten Schulhalbjahr thematisiert, wie man ohne Gewalt aus Konfliktsituationen kommt“, schildert sie. Daran schließe die Aktion mit Böhm super an, meint Schulleiterin Susanne Johansson.

Das findet auch die Stadt und unterstützt mit dem Schulförderverein diesen Vormittag finanziell. Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) begrüßt Böhm zum Start. Selbst Stefanie Rother, Chefin vom Bitterfelder Hotel „Kaiserhof“, wo Böhm mit Frau und den Töchtern ebenso übernachtet wie TikToker „Streichbruder“, der ihn hier unterstützt, schaut vorbei.

Chris Böhm zeigt in der Mehrzweckhalle Sandersdorf den Schülern Tricks wie den Pedal Stamroller. (Foto: Frank Czerwonn)

Und dann hat der Sportler keine ruhige Minute mehr. In drei Zwei-Stunden-Blöcken bringt er seine Botschaft rüber: einfühlsam, temperamentvoll und mit deutlichen Worten. „Vor allem von den älteren Schülern kennen ihn viele aus seinen Videos“, weiß Schreiber. „Die sind happy, ihn zu treffen.“

Und Böhm steigt voll ein. Fragt, wer die Lautesten sind, wer andere ärgert und will von diesen wissen, warum sie das tun. „Wer andere schikaniert, hat oft selber einiges durchgemacht“, gibt er zu bedenken. Was keine Rechtfertigung sei. „In was für einer Welt willst du leben?“, fragt er. „In einer Welt, wo dir jemand was wegnimmt, dich schlägt und fies ist. Oder in einer Welt, wo alle cool sind?“

Vor dem Treffen haben die Grundschüler Plakate gegen Mobbing gemalt. Sie tauchen wohl auch im Musikvideo auf. (Foto: Frank Czerwonn)

Doch was tun im Mobbingfall? „Klare Grenzen zeigen!“ Böhm lässt sich von einem Jungen beschimpfen. Darauf ruft er sehr laut „Halt! Stop!“ und streckt diesem die Handfläche entgegen. Und wenn das nicht hilft? Sich den Eltern anvertrauen, im nächsten Schritt mit den Lehrern reden. Und notfalls zur Polizei gehen.

Sich trauen ist stark

Entscheidend sei aber, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. Böhm fragt, wer sich traut, mit dem BMX-Rad über einen Karton zu springen. Der Lohn: ein Fahrradhelm. Yousef wagt es, und scheitert. Das Kichern unterbindet Böhm sofort. „Er hat sich getraut. Das ist stark, Mann.“ Deshalb darf der Junge den Helm behalten. „Du kannst ihn aber auch weiterverschenken. Wie entscheidest du dich?“ Tatsächlich schenkt Yousef den Helm einem Mitschüler. Und bekommt vom staunenden Böhm ein Shirt.

Doch was ist wichtig für Erfolg? „Übung“, „Talent“, rufen die Kids. „Richtig. Aber am wichtigsten ist Durchhaltevermögen.“ Das können sie bei Bewegungsübungen unter Beweis stellen. Und sich an einem BMX-Trick versuchen. Bei den Grundschülern kommt das gut an. „Was Chris macht, ist sehr cool. Das macht Spaß.“, sagt Henrike aus der Klasse 1a. Und ihre fast namensgleiche Mitschülerin Henrieke meint, „mir gefallen besonders die Tricks mit dem rad gut“.

Yousef (r.) verschenkt seinen gewonnenen Helm an einen Mitschüler. (Foto: Frank Czerwonn)

Zum Schluss werden die Sandersdorfer sogar noch Videostars. Denn Böhm geht unter die Sänger. Er hat sein jahrelanges Anliegen, Kinder stark und selbstbewusst zu machen, in Musik verpackt. „Bunny Hop“ heißt der Song, Dessen Titel benennt auch einen einfachen BMX-Sprung, bei dem beide Räder in der Luft sind. Böhms Textideen hat Michael O. in Form gebracht. Für den Refrain holte sich der BMX-Weltrekordler einen Kinderchor aus Mannheim an seine Seite.

Produziert hat den angerappten Song DJ Turneruno. Ab Juni ist Böhm bei der „Toggo“-Livetour von RTL plus in zehn Städten, darunter Leipzig, Erfurt und Magdeburg, dabei, wo der Titel auch gespielt wird. Und sogar ein zweites Lied will Böhm aufnehmen – mit Markus Becker, Interpret des Ballermann-Hits „Das rote Pferd“.

Mädchen und Jungen werden Videodarsteller

Für das Video zu „Bunny Hop“ finden an diesem Montag Dreharbeiten erst in Sandersdorf und später im Skatepark Leipzig statt. Mit dabei ist TikToker „Streichbruder“ alias Simon Both aus Rosenheim. Er begeistert die Schüler mit Salti. In dem Song rappt Böhm Zeilen wie: „Leute, nehmt keine Drogen. Reicht euch die Hände, helft euch nach oben. Der Wille zu handeln ist das, was du brauchst. So sieht es aus, wir geben nicht auf.“ Und der Kinderchor singt „Bunny Hop. Es geht von unten nach oben. Es wird gerockt. Wir sind jung, wir sind wild. Bunny Hop.“

In Sandersdorf entstehen auch Aufnahmen für das Video zu Chris Böhms erstem Song "Bunny Hop". Die Kinder singen lautstark mit. (Foto: Frank Czerwonn)

Bei Hop springen die Sandersdorfer Kinder begeistert in die Luft, der Kameramann umkreist die Truppe, Böhm stylt die blonden Haare nach, ruft „Noch mal zusammen“. Und alle machen mit. Begeisterung ist ansteckend.