Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld beteiligt sich in dieser Woche an den europaweiten Geschwindigkeitskontrollen.

Blitzermarathon auch in Anhalt-Bitterfeld - Kontrollen der Autofahrer in Zörbig geplant

Zörbig/MZ - Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld beteiligt sich in dieser Woche an den europaweiten Geschwindigkeitskontrollen. Anlass ist die zum zweiten Mal durchgeführte Kontrollwoche Roadpol in Europa. So sollen unter anderem am Freitag, 11. August, Schwerpunktkontrollen der Polizei in der Stadt Zörbig durchgeführt werden.

Die Beamten sind in dieser Woche jedoch im gesamten Kreisgebiet Anhalt-Bitterfelds verstärkt mit Laserpistolen und Radarmessgeräten im Einsatz. Durch die Aktionswoche sollen die Autofahrer sensibilisiert werden, sich an die geltenden Tempobegrenzungen auf den Straßen zu halten. Dadurch soll sich die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer vom Fußgänger über den Radfahrer bis zu den Motorrad-, Auto- und Lkw-Fahrern erhöhen und die Unfallgefahr gemindert werden.