Blitzer auf B100 Raser im Visier: Fahrer bei Brehna mit 163 km/h in 70er Zone erwischt

Die Polizei nimmt verstärkt Temposünder per mobiler Geschwindigkeitsüberwachung ins Visier. Allein am Dienstagvormittag konnten bei Brehna so drei Überschreitungen geahndet werden.