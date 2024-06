Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Vor der Eröffnung um 8 Uhr bildet sich vor dem BiWo Center in Bitterfeld eine lange Schlange. Die Neugier der Kunden ist groß auf die neuen Läden am früheren Real-Standort. Mit Edeka und Rossmann haben am heutigen Mittwoch zwei Hauptmieter ihre Türen geöffnet. Mit einem kleinen Fest wird an der Anhaltstraße der offizielle Start des Centers gefeiert.