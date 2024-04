In mindestens 20 Bildern soll beim Umzug zum 800-Jahre-Stadtjubiläum Bitterfelder Geschichte lebendig werden. Dafür lassen sich zahlreiche Mitstreiter viel einfallen. Doch noch fehlt einiges.

Bitterfeld/MZ. - Das Stadtjubiläum „800 Jahre Bitterfeld“ ohne Festumzug? Für Dagmar Zoschke ist das undenkbar. „Wer sich noch an die 775-Jahr-Feier erinnert, der weiß, dass der Umzug ein großer Höhepunkt war“, sagt die Linken-Politikerin, die sich als Stadtratsvorsitzende besonders verpflichtet fühlt. Und so wird am letzten Juni-Wochenende erneut ein Festumzug viele Schaulustige begeistern.