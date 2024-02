In diesem Jahr feiert die Bitterfelder Mineralien- und Fossilienbörse ihr 25. Jubiläum – die Fachgruppe dahinter wird 40. Zeit für einen Rückblick.

Holzweißig/MZ. - 2024 wird ein großes Jahr für die Freunde der Steine. Denn die bei Sammlern in der Region äußerst beliebte Bitterfelder Mineralien- und Fossilienbörse feiert ihr 25. Jubiläum. Zugleich wird die Fachgruppe Geologie, Mineralogie und Bergbaugeschichte Bitterfeld stolze 40 Jahre alt. Die rund 25 Aktiven und die von ihnen organisierte Veranstaltung gehören untrennbar zusammen – was haben sie für ihre beiden Jubiläen in diesem Jahr geplant?