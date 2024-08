Erstmals wurde das Motiv des Bitterfeld-Wolfener Adventskalenders in einem Malwettbewerb gesucht. Gewonnen hat eine Schülerin aus Steinfurth. Nun wurden erstmals 2.700 Exemplare gedruckz. Wieviele Preise locken.

Wolfen/MZ. - Bitterfeld-Wolfen hat seinen Adventskalender ein Stück weit neu erfunden. Bislang bildeten Fotos das Motiv des beliebten Kalenders, der seit mehr als zehn Jahren erscheint. In diesem Jahr aber startete die Stadt erstmals statt eines Foto- einen Malwettbewerb. Die Kinder der Stadt waren aufgerufen, ein weihnachtliches Motiv zu malen und sich damit zu bewerben. „Fast 70 Einsendungen sind bei uns eingegangen“, sagt Veronika Olejnicki vom Stab Öffentlichkeitsarbeit. Gewonnen hat am Ende in der Abstimmung der Bürger die Steinfurther Grundschülerin Miriam.