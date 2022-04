Bitterfeld-Wolfen verteilt 10.000 Euro aus Adventskalender-Aktion

Wolfen - Die Adventskalender-Aktion von Bitterfeld-Wolfen ist nicht nur eine Bereicherung für die Adventszeit mit lukrativen Preisen, sondern zugleich ein gemeinnütziges Projekt. Denn mit dem Reinerlös aus dem Kalenderverkauf werden Vereine, Verbände und Institutionen der Stadt unterstützt. In diesem Jahr steht so viel Geld wie nie zuvor zur Verfügung, um dass man sich nun bewerben kann.

Möglichst viele Vereine sollen profitieren

„Da der Erlös aus den Vorjahren pandemiebedingt nicht ausgeschüttet werden konnte, stehen Mittel aus drei Jahren zur Verfügung“, erklärt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski. „Insgesamt können mehr als 10.000 Euro für gemeinnützige Projekte genutzt werden.“ Bewerben können sich um diese finanzielle Unterstützung alle Vereine, Verbände und Institutionen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen, die ein interessantes Vorhaben durchführen wollen. Finanziert wird meist nicht das komplette Projekt, es gibt aber aus dem Erlös der Adventskalender finanzielle Unterstützung. Dadurch sollen möglichst viele Bewerber aus unterschiedlichsten Bereichen von der Kalenderaktion profitieren - zum Nutzen der Einwohner Bitterfeld-Wolfens.

Wer sich bewerben will, kann seine Unterlagen bis zum 17. April an die Stadt schicken. Darin sollte man neben dem Namen und dem Träger des geplanten Projekts dieses auch kurz beschreiben. Notwendig sind außerdem eine Kostenübersicht und ein eventueller Finanzierungsplan sowie die Kontaktdaten des Ansprechpartners samt Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Jury entscheidet über Bewerbungen

Wer am Ende wieviel finanzielle Unterstützung erhält, entscheidet wie bereits in den früheren Jahren eine Jury. Deren Mitglieder werden alle eingegangenen Vorschläge prüfen und die Sieger auswählen. Übergeben werden die Hilfen voraussichtlich bei einer zentralen Veranstaltung. Die konkrete Durchführung hängt allerdings von den dann geltenden Corona-Regeln ab.

Bewerbungen an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Rathausplatz 1 in 06766 Bitterfeld-Wolfen oder per Mail an: sabine.fischer@bitterfeld-wolfen.de. Rückfragen unter Tel.: 03494/6 66 01 12