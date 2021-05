Bitterfeld-Wolfen öffnet Corona-Testzentren jetzt von Montag bis Freitag

Bitterfeld-Wolfen - In Bitterfeld-Wolfen wird in den kommenden Wochen an jedem Wochentag ein Corona-Schnelltest in einem der städtischen Testzentren möglich sein. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Das Angebot gilt für alle Bewohner von Bitterfeld-Wolfen sowie alle Einwohner von Anhalt-Bitterfeld.

Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 21. Mai - und auch am 13. Mai kann keines der Testzentren öffnen. Ansonsten erfolgt die Verteilung der Öffnungszeiten wie folgt:

Montags

8 bis 12 Uhr im OT Stadt Bitterfeld, ehem. Diesterwegturnhalle, Am Theater 8

Dienstags

9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr im OT Stadt Wolfen, Städtisches Kulturhaus, Puschkinplatz 3

Mittwochs

14 bis 18 Uhr im OT Stadt Bitterfeld, ehem. Diesterwegturnhalle, Am Theater 8

Donnerstags

09 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr im OT Stadt Wolfen, Städtisches Kulturhaus, Puschkinplatz 3

Freitags

09 bis 12 Uhr im OT Stadt Bitterfeld, ehem. Diesterwegturnhalle, Am Theater 8 sowie 15 bis 18 Uhr im OT Stadt Wolfen, Städtisches Kulturhaus, Puschkinplatz 3

(mz)