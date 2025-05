Radfahrer bei Unfall in Frankenberg schwer verletzt

Der 47 Jahre alte Radfahrer wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Frankenberg/Sachsen - Ein Radfahrer im Landkreis Mittelsachsen ist mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 47-jährige Mann hatte am Dienstagabend in einem Ortsteil von Frankenberg einem Autofahrer die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch kam es zum Unfall mit dessen Wagen. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Radfahrer wurde in eine Klinik gebracht.