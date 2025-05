Bitterfeld-Wolfen muss knappe halbe Million einsparen - Zwei Auflagen für den Haushalt

Die Entscheidung über die Auflagen der Kommunalaufsicht fällt im Stadtrat, der am 13. Juni im Rathaus in Wolfen tagt.

Wolfen/MZ. - Mit etwas Glück könnte Bitterfeld-Wolfen noch im Juni einen genehmigten Haushalt haben. Die Kommunalaufsicht hat in einer Anhörung der Stadt ihre Sicht zum Haushalt dargelegt und dessen Genehmigung an zwei Auflagen geknüpft. Darüber hat Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss informiert. Am vergangenen Freitag ist nun auch die Entscheidung der Kommunalaufsicht zum Haushalt schriftlich eingegangen, die sich mit den Darlegungen in der Anhörung deckt.