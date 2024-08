Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, vor der Polizei zu entkommen. Das Ganze endete in einer Gaststätte, wo andere Gäste die Beamten nicht hereinlassen wollten.

Betrunkener Autofahrer flüchtet in Thalheim vor der Polizei und flüchtet in eine Gaststätte

Die Polizei war in der Nacht zum Mittwoch in Thalheim gefordert.

Thalheim/MZ. - Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, vor der Polizei zu flüchten. Das hat das Revier in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Thalheim sollte gegen Mitternacht ein VW einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer den Polizeiwagen bemerkte, erhöhte er jedoch deutlich seine Geschwindigkeit und versuchte zu flüchten. Auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Restaurants stellte er seinen VW ab und rannte in die Gaststätte.

Als die Beamten ihm folgen wollten, wurde ihnen zunächst der Zugang durch anwesende Personen verwehrt. Kurze Zeit später jedoch kam der Fahrer zurück und stellte sich. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobenentnahme angewiesen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde in Strafverfahren eingeleitet.