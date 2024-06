Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Pro Jahr erkranken circa 1.500 Frauen in Sachsen-Anhalt an Brustkrebs, die meisten davon im Alter von über 50 Jahren. Für die Betroffenen bedeutet dies, sich durch einen langwierigen Prozess zu beißen. Neben Chemotherapie und psychischem Stress werden auch Operationen an der betroffenen Brust durchgeführt. So etwas eigentlich Einfaches wie ein Kissen kann die Schmerzen nach der OP bei den Patientinnen lindern.