Die Wahl eines Berufes ist kein leichtes Unterfangen. Viele heranwachsende tun sich damit schwer. Hilfe soll die Berufswahlmesse an der Ganztagsschule „Adolph Diesterweg“ in Roitzsch bieten.

Schüler und Eltern erhalten Einblicke in verschiedene Berufsfelder bei der Berufswahlmesse an der Ganztagsschule in Roitzsch.

Roitzsch/MZ. - Was soll ich werden? Diese Frage bechäftigt Schüler immens. Und ihre Beantwortung fällt nicht leicht. Denn die Vielfalt der berufe wächst zusehens. Hilfe will nun die Ganztagsschule „Adolph Diesterweg“ Roitzsch bieten. Sie lädt alle interessierten Schülerinnen, Schüler und Eltern zur alljährlichen Berufswahlmesse ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 6. November, von 17 bis 19 Uhr in der Schule, Teichstraße 25, statt.