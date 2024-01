Arbeitgeber aus der Region kommen zur Berufsorientierung am Wolfener Gymnasium. Was interessiert die Zehntklässler?

Berufsorientiertung am Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen: Polizei, Bundeswehr und Firmen der Region stellen sich vor

Wolfen/MZ. - Die vorletzte Januarwoche 2024 stand für die 73 Schüler der drei zehnten Klassen am Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen ganz im Zeichen der beruflichen Zukunft. Unternehmen und Universitäten, aber auch Polizei und Bundeswehr haben sich vorgestellt, um den Schülern ein paar Einblicke in den Berufsalltag zu geben.