Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gröbern/MZ. - Jetzt ist es offiziell. Ferid Giebler (parteilos) kann am 21. Januar in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee starten. Das haben die Gemeinderatsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung in Gröbern entschieden.