In der Gemeinde Muldestausee endet am 31. März die Amtsperiode des Jugendgemeinderates. Jetzt werden Kandidaten für die Wahl gesucht. Wer kandidieren darf und was das Gremium auszeichnet.

Pouch/MZ. - Nichts los in der Gemeinde zwischen Dübener Heide, Muldestausee und Goitzsche: Mit diesem Urteil können die Mitglieder des Muldestausee-Jugendgemeinderats nicht umgehen. Sie packen an, weil mitmachen viel besser als motzen sei, wie sie betonen. In der Gemeinde haben sie Spuren hinterlassen, die auch außerhalb wahrgenommen und selbst in den Tagesthemen zu bester Zeit aufgegriffen wurden.