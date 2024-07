Zörbig/MZ. - Zörbig bereitet sich auf die 24. Oldtimerveranstaltung „Curbici-Veterano“ vor, die mit großer Vorfreude erwartet wird. Am Samstagmorgen, 13. Juli, werden die Straßen der Stadt vom vertrauten Geknatter alter Motorräder und Autos erfüllt sein, die sich zum Festplatz am Zörbiger Schloss bewegen. Dort werden sie ab 9 Uhr ihre Unterlagen in Empfang nehmen und ihre Fahrzeuge dem Publikum vorstellen. Ab 13 Uhr startet dann die Ausfahrt mit Fahrzeugvorstellung am Schlossgelände und führt über den Marktplatz und Kreisverkehr nach Brehna.

