Ehrenamt in Anhalt-Bitterfeld Benefizkonzert für Ambulanten Hospizdienst in Wolfen: „Elsetanzt“ spielt Anfang April auf

Die traditionelle Benefizveranstaltung des Ambulanten Hospizdienstes findet am 5. April im Industrie- und Filmmuseum Wolfen statt. Dessauer Band „Elsetanzt“ ist dort zu Gast. Der Erlös kommt der Vereinsarbeit zugute. Was den Abend so wichtig macht.