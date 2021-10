Beim Abbiegen in die Burgstraße - Audi kracht gegen VW im Kreuzungsbereich

Bitterfeld/MZ - Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag in Bitterfeld entstanden. Laut Polizei fuhr ein 65-jähriger Audi-Fahrer gegen 11.40 Uhr auf der Friedensstraße aus Richtung Friedersdorf kommend. An der Kreuzung Dessauer Straße/Burgstraße wollte er nach links in die Burgstraße abbiegen. Dabei beachtete er einen 65-Jährigen im Gegenverkehr nicht und so kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der unfallverursachende Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde mit ungefähr 10.000 Euro angegeben. Am VW ist Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.