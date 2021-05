Bayer investiert weiter in den Standort Bitterfeld

Greppin - Kräne drehen sich über dem Tablettenbetrieb von Bayer. Seit einem Monat ist hier Baustelle. Nachdem in den zurückliegenden Jahren viel Geld in neue technische Infrastruktur wie beispielsweise Computertechnik, neue Produktionslinien etc. investiert wurde, erklärt Ute Walther, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit der Bayer Bitterfeld GmbH, wird nun im einstelligen Millionen-Euro-Bereich in ein neues Gebäude investiert.

Diese Summe ist Teil des im Jahr 2018 angekündigten 100 Millionen Euro schweren Investitionspakets für das Werk in Bitterfeld. Für Ute Walther „ein Vertrauensbeweis für den Standort“ und ein Beleg für seine Zukunftsfähigkeit.

Über 100 neue Mitarbeiter sind in den vergangenen drei Jahren bei Bayer in Bitterfeld eingestellt worden

Eins der beiden Projekte ist die Erweiterung der Garderobe im Reinraumbereich. Geschuldet ist das der gewachsenen Anzahl der Beschäftigten. Nach ihren Worten sind in den vergangenen drei Jahren mindestens 100 neue Mitarbeiter eingestellt worden, so dass heute das Team aus 550 Leuten besteht. Die Aufstockung des Personals wiederum war nötig, weil das Sortiment spürbar erweitert wurde.

350 Artikel, fast ausnahmslos solche, die nicht verschreibungspflichtig sind, hat das Unternehmen hier in seiner Palette. Im Jahr 2018 nahm der Tablettenbetrieb in Bitterfeld mit dem Blutgerinnungshemmer Xarelto übrigens das erste verschreibungspflichtige Medikament in die Produktion auf.

„Ziel ist es, unsere logistischen Abläufe weiter zu optimieren. Dazu schaffen wir mit dem Bau wichtige Voraussetzungen.“

Das zweite aktuelle Bauprojekt ist die Erweiterung des Logistik-Bereichs. „Für die gestiegene Produktionsmenge sind die Räumlichkeiten zu klein“, so Ute Walther. „Ziel ist es, unsere logistischen Abläufe weiter zu optimieren. Dazu schaffen wir mit dem Bau wichtige Voraussetzungen. Außerdem entstehen damit weitere Arbeitsräume für die Beschäftigten.“

Trotz der gegenwärtig durch Corona erschwerten Rahmenbedingungen liegen die Arbeiten nach Angaben des Unternehmens im Plan. Im Spätsommer wird der Rohbau des mehrgeschossigen Gebäudes, das sich in den Baustil der vorhandenen einfügt, fertig sein.

Der Selbstmedikationsbetrieb in Bitterfeld gilt als das Flaggschiff des Pharmakonzerns Bayer. Seit dem Sommer 1995 produziert Bayer hier Marken wie das weltberühmte Aspirin, Alka-Seltzer, Talcid und Aleve und mehr. Mitte des Jahres 2000 lief die 10-milliardste Tablette vom Band, 2009 die 50-milliardste und 2017 die 120-milliardste. Mehr als 50 Länder weltweit werden vom Bayer-Werk in Bitterfeld beliefert.

Weit über 700 Millionen Euro sind bislang in die Entwicklung des Standortes geflossen. (mz)