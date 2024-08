Der Teichwall in der Bitterfelder Innenstadt ist seit Donnerstag wieder befahrbar. Dagegen geht in der Bitterfelder Röhrenstraße vorerst noch nichts.

Baugrube nach Rohrreparatur noch offen: Röhrenstraße in Bitterfeld bleibt gesperrt

Arbeiten dauern an

Die Sperrung in der Röhrenstraße ist noch nicht aufgehoben.

Bitterfeld/MZ/TS. - Der Teichwall in der Bitterfelder Innenstadt ist seit Donnerstag wieder befahrbar. Einen Tag früher als geplant, konnte die Baumaßnahme in der Straße abgeschlossen werden. Der Grund für die Sperrung war die Querung von Kabeltrassen für den aktuell laufenden Breitbandausbau am Innenstadtring.