Bauarbeiten im Zentrum - Zörbig ebnet den Weg zum Marktplatz

Der Bereich vor dem Rathaus in Zörbig wird barrierefrei umgebaut.

Zörbig/MZ - Die Stadt Zörbig setzt in dieser Woche die erste von zwei Maßnahmen zur größeren Barrierefreiheit in der Stadt um. Der Bauhof hat am Montag damit begonnen, vor dem Rathaus einen barrierefreien Übergang zum Marktplatz herzustellen. Das teilt Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mit.