Der Innenstadtring in Bitterfeld kann ab Montag, 5. August, nicht mehr durchgehend befahren werden. Wie die Umleitung verläuft.

Bauarbeiten auf Innenstadtring in Bitterfeld geplant: Teichwall und Plan werden zur Sackgasse

Die Schilder für die Sperrung im Teichwal stehen am Rand bereit.

Bitterfeld/MZ. - Der Innenstadtring in Bitterfeld kann ab kommenden Montag, 5. August, nicht mehr durchgehend befahren werden. Denn der Teichwall wird ab 7.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 1 und der Kita voll gesperrt. Das teilte die Stadt mit.

Der Grund für diese Maßnahme ist der Breitbandausbau. Die Arbeiten sollen voraussichtlich eine Woche lang, also bis zum Freitag, 9. August, andauern. Die Sperrung hat entsprechende Folgen für den innerstädtischen Verkehr. Denn dadurch werden sowohl der Teichwall als auch die Straße Plan zur Sackgasse. Die entsprechenden Umleitungen werden laut Stadt ausgeschildert.

So wird für den Zeitraum der Baumaßnahme die Einbahnstraßenregelung im Teichwall aufgehoben. Die Straße ist dann bis zur Baustelle auf Höhe der Kita in beide Richtungen befahrbar. Autofahrer müssen dort also mit Gegenverkehr rechnen.

Die Zufahrt zum Teichwall erfolgt ausschließlich von der Kreuzung Stadt Wien/Bundesstraße 100 kommend über die Brücke der Burgstraße nach links in den Teichwall bis zur Baustelle. Die Ausfahrt erfolgt wie bisher vom Teichwall über den Ratswall. Denn hier darf man nicht nach rechts über die Brücke in die Burgstraße gen B 100 abbiegen. Am Plan bleibt die Verkehrsführung relativ unberührt. Die Ausfahrt erfolgt über den Verkehrskreisel.

Wer aber vom Kreisel kommend zur Walther-Rathenau-Straße oder der B 100 gen Halle will, muss eine Woche lang den Umweg über Mühlstraße, Berliner Straße, Wittenberger Straße, Friedens- und Bismarckstraße in Kauf nehmen.