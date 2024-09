Die Bürgerinitiative Grund- und Hochwasser lädt am Dienstag, 1. Oktober, in den John-Schehr-Saal nach Greppin.

Bauarbeiten am Lober-Leine-Kanal, Grundwasserbelastung in Bitterfeld: Initiative lädt zu Forum

Die aktuelle Grundwasserbelastung in Bitterfeld ist Thema eines Forums in Greppin.

Greppin/MZ. - Die Bürgerinitiative Grund- und Hochwasser lädt am Dienstag, 1. Oktober, alle interessierten Bürger zu einem Grund- und Hochwasserforum ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im John-Schehr-Saal in Greppin. Ziel des Forums soll es sein, über aktuelle Herausforderungen und Themen des Grund- und Hochwasserschutzes in der Region zu informieren.

Vertreter verschiedener Institutionen und Behörden werden anwesend sein, um den Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Dazu gehören das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, die LMBV, der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), das Landesamt für Altlastenfreistellung (LAF) und der Landestalsperrenbetrieb.

Thematische Schwerpunkte des Forums sind unter anderem die Fortschritte bei den Bauarbeiten am Lober-Leine-Kanal sowie die aktuelle Grundwasserbelastung in Bitterfeld. Die Experten werden diese Themen präsentieren und erläutern, wobei auch mögliche zukünftige Maßnahmen angesprochen werden.

Die Bürgerinitiative lädt dazu ein, bereits im Vorfeld Fragen per E-Mail einzureichen, um eine gezielte Diskussion zu ermöglichen. Zudem wird um eine Anmeldung gebeten, um die Veranstaltung besser planen zu können.

Fragen können per E-Mail an [email protected] eingereicht werden. Um eine bessere Planung zu gewährleisten, wird um eine Anmeldung per Telefon unter 03493/401085 oder per E-Mail an [email protected] gebeten.