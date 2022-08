Bahnverkehr zwischen Bitterfeld, Halle und Leipzig wird teilweise durch Busse ersetzt

Bahnfahrer müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen zwischen den Städten Bitterfeld, Halle und Leipzig einstellen. Die Bahn hat für mehrere Tage Streckensperrungen und Ersatzverkehr angekündigt.

Eine S-Bahn am Bitterfelder Bahnhof

Bitterfeld/MZ - Im Bahnverkehr zwischen Dessau, Bitterfeld, Halle und Leipzig kommt es in der kommenden Woche zu Einschränkungen. Einige Verbindungen müssen durch Busse ersetzt werden. Für Fahrgäste bedeutet das teils länger Fahrtwege und eingeschränkte Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder und Kinderwagen.

Für Fahrgäste bedeutet das Einschränkungen auf den Linien RE 13, S2 und S8 zwischen dem 24. und 28. August.

So werden die Züge der Linie S8 vom 24. August, 20 Uhr, und dem 28. August, 10 Uhr, zwischen Halle und Bitterfeld über Delitzsch umgeleitet. Die eigentlichen Zwischenhalte, etwa in Roitzsch und Brehna, werden nur durch Busse angefahren. Am 25. und 26. August fallen die Züge der Linie S8 zwischen Halle und Bitterfeld dann sogar komplett aus und werden durch Busse ersetzt.

Weiterhin kommt es vom 27. August, 19 Uhr, bis zum 28. August, 10 Uhr, zu Zugausfällen der Linien S2 und RE 13 zwischen Leipzig und Delitzsch. Diese sollen ebenfalls durch Busse ersetzt werden.

Hintergrund der Arbeiten ist eine Umrüstung des sogenannten Zugbeeinflussungssystems auf den einheitlichen europäischen Standard ETCS (European Train Control System). Konkret müssen dafür die Stellwerke der Region technisch ertüchtigt und angepasst werden. Mit solch einem System lässt sich auch aus der Ferne die Steuerung und Überwachung von Zügen übernehmen.