B100 wird ab Montag wieder zur Baustelle - Sanierung der Straße dauert vier Monate

Brehna/MZ - Die B100 bei Brehna wird wieder zur Baustelle. Das hat Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium angekündigt. Nachdem Ende April die letzten Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Halle erledigt wurden, werde nun die Gegenrichtung der Ortsumfahrung Brehna in Angriff genommen.

Los geht es am Montag, 21. Juni. Für rund 2,7 Millionen Euro wird in den nächsten vier Monaten der gut fünf Kilometer lange Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Brehna-Ost und der Kreisgrenze bei Landsberg, etwa in Höhe des Wohnparks Carlsfeld, saniert.

Der Verkehr wird in beide Richtungen jeweils einspurig über die Nordfahrbahn geführt. Örtliche Umleitungen sollen gewährleisten, dass Brehna-Ost jederzeit von überall aus erreichbar bleibt. Ende Oktober soll alles fertig sein.

Mit der Sanierung der Ortsumfahrung Brehna war im August 2020 begonnen worden. Damals wurde die knapp sechs Kilometer lange Nordfahrbahn (Bitterfeld-Wolfen in Richtung Halle) für zweieinhalb Millionen Euro saniert. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon Ende November 2020 vollständig abgeschlossen werden. Aufgrund „unvorhersehbarer Probleme“ (Verkehrsministerium) bei der Sanierung der Deckschicht auf den Brücken über die Autobahn und der sich anschließenden Winterperiode musste die Sanierungsmaßnahme jedoch unterbrochen werden. Die ausstehenden Arbeiten wurden von Ende Märze bis Ende April dieses Jahres erledigt.