Autoschlüssel in Tasche, Handy auf Beifahrersitz: Mann will nach Flucht nicht gefahren sein

Verkehrskontrolle in Bitterfeld

Bitterfeld - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Bitterfeld einen flüchtenden Autofahrer gestoppt. Zuvor war den Beamten Samstag gegen 11 Uhr ein Mitsubishi in der Zörbiger Straße in Fahrtrichtung Sandersdorf aufgefallen. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer im Versuch zu entkommen.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Wagen in der Griesheimstraße gestoppt werden. Der 34-jährige Fahrer sprang aus dem Auto und versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch schnell eingeholt. Obwohl er bestritt, der Fahrer zu sein, fanden die Beamten die Autoschlüssel in seiner Tasche und sein Mobiltelefon auf dem Fahrersitz.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeugkennzeichen am 13. Februar 2025 als gestohlen gemeldet worden waren. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.