Nach einem Unfall bei Löberitz muss eine Frau mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Ein Mann kommt ins Krankenhaus.

Autos kollidieren an der Kreuzung bei Löberitz - es gibt zwei Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Löberitz/MZ - Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am 3. Oktober schwer verletzt. Eine 55-jährige Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, ein 34-jähriger Ford-Fahrer mit dem Rettungswagen in das Bitterfelder Klinikum gebracht werden.