Autofahrer flüchtet nach Laternen-Crash in Bitterfeld und gerät in Polizeikontrolle

Bitterfeld/MZ - Da staunten die Beamten wohl nicht schlecht, als sie am Mittwoch gegen 22.40 Uhr einen Toyota in der Brehnaer Straße in Bitterfeld kontrollierten. Grund für die Kontrolle: Das hatte nicht nur einen defekten Scheinwerfer, beim näheren Hinsehen stellten die Beamten zudem starke Beschädigungen im Frontbereich des Autos fest.

Daraufhin angesprochen, räumte der Autofahrer ein, soeben einen Lichtmast auf dem nahe gelegenen Parkplatz eines Supermarktes gerammt zu haben. Dort fand die Polizei dann auch unfalltypische Beschädigungen. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Gegen den 56-jährigen wurde allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.