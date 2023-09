Auszählung der Stimmen bei der Oberbürgermeister-Wahl in Bitterfeld-Wolfen läuft - AfD-Kandidat Dornack liegt weiter vorne

Um 18 Uhr schlossen bei der Oberbürgermeister-Wahl in Bitterfeld-Wolfen die Wahllokale. Nun läuft die Auszählung der Stimmen. Vier Kandidaten treten an.

Bitterfeld-Wolfen - In Bitterfeld-Wolfen ist die Oberbürgermeister-Wahl vorbei. Um 18 Uhr schlossen die Wahllokale. Nun läuft die Auszählung der Stimmen.

Nach der Ausszählung von 25 der 29 Stimmbezirke (Stand 19.20 Uhr) liegt Henning Dornack (AfD) mit 37,9 Prozent der Stimmen vorne, hinter ihm folgen Amtsinhaber Armin Schenk (CDU) mit 25,47 Prozent, André Krillwitz (parteilos) mit 21,93 Prozent und Kathrin Kuhnt (parteilos) mit 14,7 Prozent. Dieses Zwischenergebnis bildet 37,13 Prozent von Stimmen der insgesamt Wahlberechtigten ab.

Viele Wähler haben sich offenbar erst nach dem Mittagessen auf den Weg in die Wahllokale gemacht. In der Folge ist die Wahlbeteilung deutlich angestiegen. Bei der Zwischenbilanz um 15 Uhr hatten 34,45 Prozent der Wähler, die keine Briefwahl gemacht haben, vor Ort in den 25 Wahllokalen ihre Stimme abgegeben. Das teilt Hauptamtsleiter Carsten Kiunke mit. Bei der letzten OB-Wahl vor sieben Jahren lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 39,61 Prozent.

31.761 Wahlberechtigte

Insgesamt sind laut dem am Freitagabend abgeschlossenen Wählerverzeichnis 31.761 Bürgerinnen und Bürger der Stadt ab 16 Jahren berechtigt, den künftigen OB zu wählen. Darunter sind viele Erstwähler. Sie alle entscheiden damit, wer ab März 2024 für die nächsten sieben Jahre die Geschicke ihrer Kommune als Stadtoberhaupt entscheidend mitgestaltet.

Von 8 bis 18 Uhr hatten die Wahllokale, wie hier im Kulturhaus Wolfen, geöffnet. (Foto: Thomas Schmidt)

In den vergangenen Wochen waren 4.237 Briefwahlunterlagen versendet worden. Laut Kiunke sind rund 4.100 Unterlagen zurückgesendet worden. Diese sind aber in die Zahl der bisherigen Wahlbeteiligung noch nicht eingerechnet. Da die Wahllokale noch geöffnet sind und die Briefwähler noch dazu kommen, dürfte am Ende die Wahlbeteiligung von 2017 übertroffen werden.

Die Wahl sei planmäßig und ohne irgendwelche Vorkommnisse verlaufen, so Kiunke am Nachmittag. Alle Wahllokale hätten pünktlich geöffnet, die dortigen Wahlunterlagen und Stimmzettel seien komplett vorhanden. Lediglich in einem Wahllokal ist ein Mitglied des Wahlvorstands ausgefallen. „Das kann aber problemlos kompensiert werden“, sagt Kiunke.

Vier Bewerber treten an

Vier Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Amtsinhaber Armin Schenk (CDU) will seine Arbeit fortsetzen, um verschiedene begonnene Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und die Stadt schuldenfrei zu machen. Er hat drei Herausforderer: Henning Dornack tritt für die AfD an und argumentiert, er wolle Politik für die Bürger machen. André Krillwitz (parteilos) meint, dass die Stadt einen Neuanfang brauche. Und Katrin Kuhnt (parteilos), die einzige Frau in der Runde der Bewerber, setzt auf Veränderungen und den offenen Dialog mit Bürgern und Stadtrat.

Die Wähler können in den verschiedenen Ortsteilen in 25 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Seit 8 Uhr sind sie geöffnet. Auch die drei in Bitterfeld-Wolfen wohnenden Kandidaten Henning Dornack, André Krillwitz und Armin Schenk haben bereits am Vormittag gewählt; Dornack im Wahllokal in der Schule an der Kastanie in Bitterfeld, Krillwitz im Kulturhaus Wolfen und Schenk im Wahllokal Thalheim.

Wieviele Wähler werden am Ende ihre Stimme abgegeben haben? (Foto: Thomas Schmidt)

Die Spannung ist groß, denn viele Beobachter gehen von einem knappen Ausgang aus. Ob nach der Auszählung der Stimmen bereits ein Sieger feststeht, ist jedoch fraglich. Die wahrscheinlichere Variante ist, dass keiner der Vier bereits im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann und es dann in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten der ersten Wahlrunde kommt.

Öffentliche Präsentation der Ergebnisse

Die Auszählung der Stimmen begann unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Im Konferenzraum in der zweiten Etage des Rathauses in Wolfen präsentiert die Stadtverwaltung die eingehenden Ergebnisse öffentlich präsentieren aktualisiert diese im regelmäßigem Abstand. Auch in den sozialen Medien will die Stadt die Ergebnisse veröffentlichen. Die MZ berichtet auf www.mz.de ebenfalls von der Auszählung.

Wann das vorläufige Endergebnis am Sonntagabend feststeht, hängt auch von der Wahlbeteiligung und der daraus resultierenden Zahl der auszuzählenden Stimmzettel ab.