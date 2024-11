Bitterfeld/MZ. - Papier ist nicht nur in Zeiten spontaner Bundestagswahlen, für Leseratten oder Maler von großer Bedeutung. Es gibt auch Künstler, die das Medium selbst zur Kunst erheben, indem sie dem Papier eine neue Form verleihen – Origami. Auch wenn dieser Begriff in ihrer Kindheit in der DDR noch nicht so geläufig war, hielt dies Angelika Spindler nicht davon ab, den Möglichkeiten des Papiers (ganz ohne Kleber!) auf den Grund zu gehen. Seit 2017 ist sie offizielle Origami-Künstlerin, und seit Donnerstag kann ihr Schaffen unter dem Motto „Magie des Papiers“ im Kreismuseum Bitterfeld bis zum 23. Februar 2025 betrachtet, bestaunt oder auch bewundert werden.

