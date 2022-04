Ausleihe für jedermann: Elektro-Schwalben rollen in Bitterfeld-Wolfen in Richtung Sommer

Greppin/MZ/CZE - Die Schwalben sind da - nur fliegen können sie nicht. Stattdessen rollen sie Samstagmittag im Pulk nahezu lautlos von den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen auf den Greppiner Festplatz - gesteuert auch von Mitgliedern des Jugendbeirats. Das DDR-Kult-Moped, das durch den Defa-Film „Schwester Agnes“ (Agnes Kraus) unvergesslich bleibt, ist zurück. Und zwar ganz modern als Elektro-Roller.

20 Exemplare haben die Stadtwerke angeschafft. Für OB Armin Schenk eine tolle Idee. Ab sofort kann man die umweltfreundlichen Mopeds ausleihen. Zum Abschluss der ersten Umwelttage kann man sie in Greppin testen. Und viele nutzen die Chance.

Auch viele Jugendliche wollen eine Runde drehen

Karola Grießbach ist viele Jahre Schwalbe gefahren. Inzwischen nutzt das Original ihre Tochter in Hamburg. Aber wie fährt sich eine E-Schwalbe? Das will die 61-Jährige ausprobieren und kam von Bitterfeld herüber. „Sie fährt viel ruhiger, wackelt nicht so und ist natürlich leiser.“ Das Handling habe man fix drauf. Das Moped mal statt des Autos in der Stadt zu nutzen, kann sie sich vorstellen.

Auch viele Jugendliche wollen eine Runde drehen. „Das Fahren macht echt Spaß“, sagt Jakob Mühlbauer, der sonst meist per Rad unterwegs ist. Die E-Schwalbe sei leicht zu bedienen. „Und auf der hohen Stufe beschleunigt es wie ein normales Moped“, so der 22-jährige Greppiner. Nur mal laut aufheulen lassen kann man die Maschinen natürlich nicht.

Vorerst werden die E-Schwaben am Bahnhof Wolfen, an der Goitzsche und den Stadtwerken stationiert

Vorerst werden die E-Schwaben am Bahnhof Wolfen, an der Goitzsche und den Stadtwerken stationiert. Wer damit fahren will, muss sich die App „Zoom Sharing“ (QR-Code am Moped) herunterladen, sich registrieren, den Führerschein scannen. Per Kreditkarte sind einmalig zehn Euro fällig, dafür gibt es 30 Freiminuten. Danach kostet es 24 Cent pro Fahrtminute. Abstellen kann man die Räder überall. Ein Dienstleiter holt sie zurück und tauscht die Batterien. Die Reichweite liegt bei 80 bis 90 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit bei 45 Kilometer pro Stunde.