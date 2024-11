Das „Clever Fit“ im Bitterfelder Bitz hat am Sonntag seinen Betrieb eingestellt. Was der Vermieter sagt. Welches Angebot Kunden bekommen.

An der Tür des Fitnessstudios im Bitterfelder Bitz wird mit einem Aushang über die Schließung informiert.

Bitterfeld/MZ. - Es kam offensichtlich für viele überraschend: Das Fitnessstudio „Clever Fit“ im Bitterfelder Bitz hat am Sonntagabend den Betrieb eingestellt und nun geschlossen. Das berichteten am Montag und Dienstag mehrere Nutzer in den sozialen Medien. Für die bestehenden „Clever Fit“-Kunden bedeutet das, dass sie sich eine Alternative suchen müssen.