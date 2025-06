Die Caritas hat in Bitterfeld eine neue Regionalstelle eröffnet– im Geburtshaus von Bernd Sucher. Der jüdische Publizist verschenkt das Gebäude. Es hat Wohnungen, Kleiderkammer und Raum für Beratung. Wie es dazu kam.

Aus Erinnerung wird in Bitterfeld Zukunft - Warum Bernd Sucher der Caritas sein Geburtshaus schenkt

Bitterfeld/MZ. - In der Walther-Rathenau-Straße 8 in Bitterfeld hat die Caritas ihre neue Regionalstelle eröffnet – mit zwölf barrierefreien Wohnungen, einer Kleiderkammer und einem Beratungszentrum für Menschen in schwierigen Lebenslagen.