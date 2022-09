Aufregung in Thalheim - Auto steckt im Graben

3,35 Promille zeigte das Messgerät bei einem 47-jährigen Fahrzeugführer an, dessen Fahrt in Thalheim endete.

Thalheim/MZ - Durch ein lautes Geräusch ist am Sonntag ein Bewohner der Thalheimer Rudolf-Breitscheid-Straße aufgeschreckt worden. Als er gegen 22 Uhr nachsah, was los sei, sah er einen Dacia mit noch laufendem Motor neben der Fahrbahn zum Teil in einem Entwässerungsgraben stehen.

Am Steuer des Wagens saß dann auch ein Mann, der stark nach Alkohol roch. Der Zeuge informierte die Polizei, welche eine Streife losschickte. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen vorläufigen Wert von 3,35 Promille anzeigte.

Der 47-jährige Fahrzeugführer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Wie der Mann letztendlich nach Hause kam, blieb offen.