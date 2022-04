Aufräumen in Zörbig geht in zweite Runde: Ostermarkt lockt im Anschluss Helfer und Besucher

Zörbig/MZ - Die Frühjahrsputz-Aktionen in der Stadt Zörbig gehen am Samstag in die nächste Runde - und fleißige Helfer können sich auf eine Belohnung freuen.

Los geht es in fast allen Ortschaften um 9 Uhr. Die Großzöberitzer treffen sich am Bürgerhaus, in Schortewitz finden sich die Freiwilligen am Büro des Ortsbürgermeisters ein. Auch in Schrenz und Rieda wird geputzt: Treffpunkte sind die Dorfmitte beziehungsweise die Grünfläche neben dem Spielplatz.

In Zörbig stehen mehrere Stellen im Fokus. Am Springbrunnen wird aufgeräumt, rund um die Sporthalle am Schloss soll das Grün wieder in Ordnung gebracht werden. Der Heimatverein beräumt und verschönert die Grünfläche am Schloss. Wie jedes Jahr wird die Treppe am Stadtpark gesäubert und Ortsbürgermeisterin Kristin Schöllner will von Kindern bemalte Ostereier aufhängen. Auch am Kreisverkehr und dem Schützenplatz können sich Freiwillige zum Aufräumen melden.

Schöne Tradition ist dabei, dass es hinterher eine kleine Stärkung für die Freiwilligen gibt. In Zörbig soll das im Rahmen des Festes „Ostern auf der Burg“ geschehen. Natürlich kann das ganz unabhängig vom Frühjahrsputz besucht werden.

Das Osterfest, ausgerichtet und organisiert vom Zörbiger Heimatverein, beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Sportliche können sich daran wagen, den Schlossturm zu besteigen, und sich danach mit einem Würstchen, Steak oder etwas Vegetarischem vom Grill für die Strapazen belohnen.

Ein kleiner Handwerkermarkt mit einigen Ausstellern aus Zörbig und der Region lädt zum gemütlichen Bummeln ein. Die Kinder können sich auf lustige Unterhaltung freuen: Der oder die Schnellste im Eierlaufen soll ermittelt werden - dafür wird ein extra Parcours aufgebaut. Am Glücksrad warten einige tolle Gewinne.