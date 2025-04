2,2 Millionen Euro investiert Aufatmen nach fast einjähriger Sperrung: Zörbig feiert die Freigabe einer wichtigen Straße

Fast ein Jahr war sie gesperrt, die Straße Am Wall/Wasserturmstraße in Zörbig. Seit Freitag ist das jedoch Geschichte. Die Autos dürfen wieder am Stadtbad entlang zum Wasserturm fahren. Was geschaffen wurde.