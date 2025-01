Sandersdorf/UHM. - Alec Stahnisch ist vor wenigen Tagen geehrt worden. Der 14-jährige Kapitän der C-Juniorenfußballer von Union Sandersdorf zeigte in einem Spiel der Verbandsliga, in der auch der SV Dessau 05 auf Punktejagd geht, eine außergewöhnlich faire Geste.

Schiedsrichter Stefan Cordes erinnert sich an die Partie gegen den SSC Weißenfels im Oktober. „In der 14. Spielminute, beim Stand von 0:0, stürzte etwa 25 Meter vor der Grundlinie der Weißenfelser Mujica Wegehaupt ohne Fremdeinwirkung. Er schrie vor Schmerzen. Alec Stahnisch, der sich im Fünfmeterraum nach einem Pass von der Grundlinie in bester Schussposition befand, nahm den Ball an und hatte eine klare Torchance. Doch er schoss den Ball absichtlich ins Aus. Anschließend begab er sich mit mir als Schiedsrichter sofort zu dem verletzten Spieler. Nach der medizinischen Behandlung wurde der Weißenfelser ins Krankenhaus gebracht. Für sein vorbildliches Verhalten bedankte ich mich bei Stahnisch auf dem Platz mit einem Handschlag. Auch nach dem Spiel erkundigte er sich über seinen Trainer nach dem Gesundheitszustand des Gegenspielers. Zu diesem Zeitpunkt war lediglich bekannt, dass es sich um eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel handelt.“

Stahnisch erzielte in dieser Partie noch drei Treffer zum 4:1-Erfolg. „Auch heute sehe ich diese Entscheidung als absolut richtig an und würde sie jederzeit wieder so treffen, unabhängig vom Spielstand“, sagt der C-Juniorenfußballer. „In unserer Liga besteht eine hohe Verletzungsgefahr, und es ist wichtig, dass niemand auf oder neben dem Platz ernsthaft verletzt wird. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns in dieser Situation genauso gehandelt hätte. Unsere Trainer und Eltern haben uns oft genug vermittelt, dass es wichtigere Dinge als Fußball gibt – und die Gesundheit jedes einzelnen Spielers steht dabei an erster Stelle.“