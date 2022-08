Auf der Autobahn verloren - Rennboot der Olympiasieger wird Flaggschiff der Kanuten in Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - Lutz Wilke ist Kanu-Urgestein. Er kennt sich aus auf dem Wasser, vermittelt das Einmaleins im Rennsport. Und er hat ein Auge für das Besondere in seinem Sport. Als kurz nach Gründung des Sandersdorfer Kanuvereins im Jahr 2000 zwei Jugendliche mit einem Boot im Schlepptau auf dem Trainingsgelände an der Förstergrube auftauchten, war ihm klar: Das Boot war kein alltägliches. Es war ein Flaggschiff in Pink. Ein Canadier, mit dem die Mitglieder der Nationalmannschaft erfolgreich in See stachen.