Zwischen Dessau und Bitterfeld kollidieren Pkw im Stundentakt. Gleich drei Unfälle sorgen für Staus und kurzzeitige Sperrung in Richtung München.

Bitterfeld/MZ. - Auf der Autobahn 9 hat es am Freitagnachmittag innerhalb von nur zwei Stunden gleich dreimal gekracht. Dabei handelte es sich jeweils um Auffahrunfälle, an denen bis zu vier Pkw beteiligt waren. Alle Kollisionen ereigneten sich laut Autobahnpolizei in Fahrtrichtung München. Der sachschaden ist hoch, mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.