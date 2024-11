Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion, an der sich der Greppiner Kinder- und Jugendfreizeittreff seit sieben Jahren beteiligt. Warum das Projekt viele Menschen zusammenbringt.

Gertrud Noone

Greppin/MZ. - Wenn die Verkäuferin im Schuhgeschäft des Vertrauens an der Kasse mal wieder fragt: „Wollen Sie den Karton behalten?“, gibt es vor allem einen guten Grund, Ja zu sagen – Weihnachten im Schuhkarton. Dieses Projekt ermöglicht es, Kindern in armen Ländern ein kleines Geschenk zu schicken. Der Greppiner Kinder- und Jugendfreizeittreff nimmt in diesem Jahr zum siebten Mal mit seiner „Packparty“ daran teil.