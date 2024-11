Am Gedenkstein der gefallenen deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges auf dem Bitterfelder Friedhof werden zum Volkstrauertag Kränze niedergelegt. Politiker und Einwohner sind dabei.

Auch in Bitterfeld wird an die Opfer der Weltkriege und des Nationalsozialismus mit Kranzniederlegungen gedacht

Bitterfeld/MZ. - Seit 1952 wird in Deutschland zwei Sonntage vor dem ersten Advent der Volkstrauertag begangen. Dieser Gedenktag soll an die Gefallenen der beiden Weltkriege und die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Auch im Landkreis Bitterfeld gab es aus diesem Anlass am vergangenen Sonntag Ehrungen mit Kranzniederlegungen.