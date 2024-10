Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld ermittelt in einem besonderen Fall von Umweltverschmutzung.

Lingenau/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld ermittelt in einem besonderen Fall von Umweltverschmutzung.

Bereits am 2. September war die Polizei über eine größere Menge an illegal entsorgtem Asphalt an einem Land- und Forstwirtschaftsweg informiert worden, der sich am Ortseingang Lingenau aus Richtung Tornau vor der Heide abzweigt und dann in Richtung B 184 verläuft. Vor Ort konnten von der Polizei Reifenspuren festgestellt werden, so dass derzeit davon ausgegangen wird, dass als Transportmittel ein Lkw genutzt wurde. Rückschlüsse auf eine Marke konnten nicht gezogen werden.

Da der Polizei noch keine Angaben zum Verursacher vorliegen, bittet das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter (03493) 3010 um Zeugenhinweise.