Anwohner vom Lärm genervt - Spielareal in Bitterfelds Grüner Lunge bekommt Schließzeiten

Bitterfeld/MZ - Es ist ein Vorzeigeprojekt für die kinder- und jugendfreundliche Stadt Bitterfeld-Wolfen: die Fitness- und Freizeitanlage mit Soccerarena und Basketballfeld in der Grünen Lunge von Bitterfeld. Sie wird seit ihrer Eröffnung 2020 viel genutzt, besonders in den Sommermonaten konnte man bis spätabends große Jugendgruppen dort beobachten. Doch wo viele junge Leute sich treffen, Fußball spielen, quatschen, chillen, Musik hören, bleibt Lärm nicht aus. Das bringt die Anwohner in Rage. Nun will die Stadt Konsequenzen ziehen.

Vorausgegangen sind zwei Vor-Ort-Termine mit der Verwaltung, um die Probleme der Anwohner aufzunehmen, mit den Jugendlichen, die dort viel Zeit verbringen, zu reden und nach Lösungen zu suchen. „Das ist nicht einfach, weil hier unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen“, erklärt Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). Offenbar helfen so gut gemeinte Tipps wie „Sprecht die jungen Leute an, redet miteinander“ hier gar nicht weiter. Wie emotional aufgeladen der Streit ist, hat Schenk auch bei den Treffen erlebt. Gerade von manchen Jugendlichen sei keine Einsicht oder gar Entgegenkommen gezeigt worden. Es sei großer Einsatz nötig gewesen, um einen Dialog in Gang zu setzen.

Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen hat drei Maßnahmen zur Verbesserung der Lage beschlossen

Doch bei Worten soll es nicht bleiben. Die Stadtverwaltung hat laut Schenk drei Maßnahmen zur Verbesserung der Lage beschlossen: „Erstens wird die Freizeitanlage und die Grüne Lunge öfter bestreift als bislang.“ Durch die Kontrollen erhofft man sich, das Verhalten der Freizeitanlagen-Nutzer zu verbessern und so den Lärmpegel zu reduzieren. Als zweite Maßnahme sollen dort Streetworker tätig werden. Und schlussendlich wird das Areal mit den Spiel- und Chillflächen nicht mehr rund um die Uhr offen sein. „Es werden Schließzeiten eingeführt“, sagt der OB. Das heißt, dass die Tore in der Umzäunung zu bestimmten Zeiten verschlossen sind. Noch wurden zwar keine genauen Zeiten genannt. Doch dürfte es sich um die Nachtstunden ab dem späteren Abend handeln. So dass zumindest zur Schlafenszeit die Anwohner mehr Ruhe haben.

Doch wird auch künftig Zwist nicht ausbleiben. Denn die Anlage wird nicht nur weiter genutzt - auch die geplante Erweiterung in Richtung Robert-Schuman-Platz mit Outdoor-Fitnessstudio, Bewegungsparcours und Chillout-Zone soll umgesetzt werden. Baustart soll noch in diesem Jahr sein. Kosten: 300.000 Euro aus übrig gebliebenen Fördermitteln.