Ansturm auf Bauland: Gemeinde Muldestausee bietet in Burgkemnitz 21 Grundstücke zum Kauf an

Burgkemnitz/MZ - Die Gemeinde Muldestausee plant groß in Burgkemnitz. Dort sollen 16 Baugrundstücke im Wohngebiet „Am Kienbusch“ veräußert werden: schnell und nicht zuletzt zum Vorteil der Gemeinde. Denn die erschließt das Areal in Eigenregie, hofft auf Einnahmen, Zuzug und damit langfristig unter anderem auf ein Plus an Einnahmen durch Einkommenssteueranteile.