Anhalt-Bitterfeld hilt bei Brandbekämpfung im Harz

Landkreis Harz bittet um Hilfe. Feuerwehren aus Brehna, Krina, Deetz und anderen Orten sind in Blankenburg eingetroffen

Im Einsatzgebiet am Brocken wird auch vom Boden aus gelöscht.

Krina/Brehna/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hift bei der Brandbekämpfung im Harz. Dort wütet seit Tagen ein Großfeuer, gegen das auch die seit Mittwochnacht fallenden Regengüsse wenig ausrichten konnten. Am Donnerstagmorgen sind 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren und der DLRG mit insgesamt 15 Einsatzfahrzegen in Blankenburg eingetroffen. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit.

Kampf gegen die Flammen und beförderung von Wasser

„Sie unterstützen für zwei Tage die Löscharbeiten bei dem großflächigen Waldbrand im Oberharz“, so der Sprecher. Ihre Aufgaben sind dabei vielfältig. So kommen die Helfer aus Anhalt-Bitterfeld bei der Brandbekämpfung, Wasserförderung und Logistik zum Einsatz. Der Landkreis Harz hatte den Katastrophenfall ausgerufen und am Mittwochabend um Hilfe ersucht.

Beteiligt sind an dieser Hilfsaktion die Ortsfeuerwehren Aken, Quellendorf, Retzau, Hinsorf, Zabitz, Lindau, Nutha, Deetz, Krina und Brehna sowie Kräfte und Einsatztechnik aus dem Katastrophenschutzbereich des Landkreises. Über die Einsatzdauer wurde noch nichts mitgeteilt.