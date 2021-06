Anhalt-Bitterfeld hat Inzidenzwert von 0 - Kein neuer Fall in den letzten sieben Tagen

Anhalt-Bitterfeld steigt in den Kreis der Regionen auf, die laut Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 0,0 aufweisen. Damit steht fest, dass es im Kreis innerhalb der letzten sieben Tage keinen neuen Fall einer Infektion mit dem Coronavirus gegeben hat.

Landkreissprecher Udo Pawelczyk bestätigte am Mittwoch den Sachverhalt und teilte außerdem mit, dass aktuell landkreisweit nur noch drei Personen als mit dem Virus infiziert gelten. Die Zahl aller Personen, bei denen das Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie vor fast anderthalb Jahren nachgewiesen worden war, gibt er mit 6.774 an. Aktuell wird in den Krankenhäusern der Region kein Infizierter intensivmedizinisch behandelt. Die Zahl der Personen, die seit Pandemiebeginn an oder mit Covid-19 starben, liegt im Landkreis weiterhin bei 182.

Pawelczyk weist zudem darauf hin, dass der Landkreis allen Personen, die sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen möchten, die Möglichkeit einräumt, das an vier Terminen (17., 18. und 31.Juni sowie 1.August) im Impfzentrum Wolfen zu tun. Eine Buchung für diese Sondertermine ist nötig.